رابط نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الثاني 2021 موقع وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا

رابط نتائج السادس الإعدادي العراق 2021 الدور الثاني، مازال البحث مستمر عن نتائج السادس الإعدادي، حيث ازداد القلق والتوتر بين الطلاب والطالبات بسبب عدم الإعلان حتى الآن عن نتائج السادس الإعدادي، من ناحية أخرى فقد انتهت وزارة التربية العراقية بنسبة كبيرة من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وتجميعها، وتتم الآن عملية رفع الدرجات على الحاسب الآلي، حتى يتم رفعها على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وموقع ناجح، وسوف يتم الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي بشكل إلكتروني، وذلك للحفاظ على الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بفيروس كورونا الخطير، ونحن هنا في موقع ثقفني سنقوم بمتابعة النتيجة حتى نكون على الموعد معكم، وحتى نكون أول من يبلغكم بها عبر موقعكم المفضل “ثقفني”.

رابط نتائج السادس الإعدادي العراق

قامت وزارة التربية العراقية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الطلاب والطالبات، ووجهت الوزارة الشكر لكل من ساهم في الخروج بهذه الامتحانات إلى بر الأمان، وخصت بالشكر السادة المعلمين الذين بذلوا أقصى مجهود لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني

ازداد البحث عن موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد معين لظهور النتيجة، لكن كل المؤشرات وكل الأخبار الواردة إلينا تشير إلى قرب ظهور النتيجة، وقد أنهت الوزارة كافة الأعمال المتعلقة بالنتيجة، من تصحيح للأوراق ورصد للدرجات وتجميع الدرجات تمهيداً للإعلان، ولا يتبقى سوى اعتماد السيد وزير التربية العراقي للنتيجة وتغذية موقع وزارة التربية بها.

يتم الاستعلام عن النتيجة إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، ومن خلال موقع ناجح وموقع نتائجنا، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتيجة.

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

اختيار أيقونة “نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2021”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار المحافظة.

النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الإعداديوزارة التربية العراقية

من أكثر الوزارات داخل العراق التي استخدمت التكنولوجيا الحديثة لخدمة التعليم. فقامت بإطلاق العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية المختلفة. ووفرت للطلاب المنصات التعليمية للتعليم عن بعد. بسبب إغلاق المدارس في فترة كورونا. كما أنه اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.