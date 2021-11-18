دوت الخليج -

أحدث حصيلة لضحايا فيروس كورونا

أودى فيروس كورونا بحياة اكثر من 5 ملايين و137 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي. أحدث حصيلة لضحايا فيروس كوروناأودى فيروس كورونا بحياة اكثر من 5 ملايين و137 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى ديسمبر عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي. ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 255622322 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 5137018 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 787550 حالة وفاة من أصل 48250467 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 464153 حالة وفاة من أصل 34466598 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 611851 حالة وفاة من أصل 21977661 إصابة.

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