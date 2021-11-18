عاجل- الشرطة السودانية: نؤدى واجبنا القانونى فى حماية الأمن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشرطة، وفقا لما ذكرته قناة إكستر نيوز فى نبأ عاجل، أن القوات استخدمت الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع ولم تستخدم السلاح النارى مطلقا رغم انها قوبلت بعنف غير مبرر تجاه أفرادها ومركباتها. وأكدت أن القوات قامت بواجبها لتأمين مؤسسات الدولة والمتظاهرين خلال مسيرات انطلقت بولاية الخرطوم.

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