الإمارات والكويت يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال حماية البيئة

جدة - نرمين السيد - وقعت هيئة البيئة بأبوظبى والهيئة العامة للبيئة بالكويت، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم تحدد إطارا عاما لتطوير أوجه التعاون فى مجال حماية وتنمية البيئة والمحافظة عليها وتعزيز جهودهما لحماية التنوع البيولوجى فى البلدين.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد وقع المذكرة الشيخ عبدالله الحمود الصباح مدير عام الهيئة العامة للبيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهرى الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبى.

من جانبه، قال الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، إن الغاية من التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للبيئة فى الكويت ودولة الإمارات هى المساهمة فى إثراء الجانب الإحيائى، وتبادل الخبرات ومعالجة المعوقات البيئية التى تخص البلدين.

وأضاف أن هذه المذكرة تساهم فى عدة مشاريع منها زراعة نبات القرم وغيرها من النباتات والأشجار واستخدام طائرة "الدرون" فى الزراعة وبناء مستعمرات مائية جديدة لنمو الأسماك والشعاب المرجانية، ورصد المد الأحمر ونفوق الأسماك.