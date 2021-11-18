21 نوفمبر.. الإمارات تستضيف أسبوع الأمن الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - تستضيف الإمارات، فعاليات أسبوع الأمن الإلكترونى (هاك إن ذى بوكس) أحد أبرز الأحداث العالمية التى تقدم فرصا حوارية حول أحدث التقنيات والدورات التدريبية فى مجال الأمن الإلكترونى، فى نسخته الجديدة لعام 2021، والتى تمزج بين الفعلى والافتراضى، خلال الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر الجارى.





ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تقام نسخة هذا العام من الفعاليات، التى تستضيفها منصة "دسربت أى دى" للمشاريع التابعة لـ"القابضة"، والتى تجمع أفضل العقول الرائدة ورواد الأعمال الذين يقدمون أفكارا مبتكرة ويسعون نحو العالمية انطلاقا من إمارة أبوظبى، فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض والمؤتمرات "أدنيك". ويجمع الحدث نخبة من كبار المفكرين وخبراء الأمن الإلكترونى من حول العالم، لتبادل أحدث المعارف والأفكار والتقنيات المتخصصة فى مجال الأمن لمناقشة أربعة مسارات أساسية هى "الاختراق والصناعة والكسر والبناء". وقال ديلون كانابيران، المؤسس والمدير التنفيذى لفعالية أسبوع الأمن الإلكترونى: "يسعدنا استمرار مواصلة الوفاء بالتزاماتنا وتقديم المزيد من فرص الحوار حول أحدث التقنيات وتنظيم الدورات التدريبية للمحترفين خلال أسبوع الأمن الإلكترونى، وتجاوز الحدود الجغرافية عبر جمع الشركات وخبراء الأمن الإلكترونى من حول العالم فى الإمارات.

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