باكستان: نتطلع لتوسيع وتنويع علاقاتنا مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، إن بلاده تولى أهمية بالغة لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، مؤكدا تطلع إسلام آباد لتوسيع وتنويع مجالات التعاون الثنائى مع واشنطن.





جاء ذلك خلال لقاء قريشى مع وفد من (المعهد الأمريكى للسلام) فى مكتبه، إذ بحث مع الوفد الأمريكى العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات فى أفغانستان، وذلك بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الخميس. كما شدد قريشى على أن السلام فى أفغانستان لا يصب فقط فى مصلحة باكستان، بل فى مصلحة المنطقة بأكملها، فى إشارة إلى استضافة إسلام آباد اجتماع (الترويكا بلس) بين أمريكا والصين وروسيا وباكستان بشأن أفغانستان فى 11 نوفمبر الجارى.

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