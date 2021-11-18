خطوات معرفة رقم الأبيان الراجحي برقم الهوية وتطبيق الجوال وأون لاين

خطوات معرفة رقم الأبيان الراجحي كثيرا ما يبحث عن المواطنين لمعرفة رقم الأبيان الخاص بيهم المكون من كذا رقم ويكون خاص بكل عميل لدى بنك الراجحي، وقد يختلط الأمر في بعض الأحيان بين رقم الحساب ورقم الأبيان لذلك كان يجب شرح طرق استخراج رقم الأبيان برقم الهوية أو عن طريق الجوال وغيرها من الخدمات المتاحة، كما أن رقم الأبيان يعد رقم الحساب البنكي الدولي يتطلب الرقم في كثير من العمليات المالية والمصرفية، ويعد رقم الأبيان الراجحي عبارة عن أضافه حروف من الجهة الشمال ويقوم رقم الأبيان بتسهيل العمليات المالية من خلال قراتها والتعامل معها بصورة ألية وهذا الرقم يختلف رمزه وفقا لا اختلاف البنك، كما أن بنك الراجحي يعد من اهم مصارف المملكة قدما وانتشار في فروع المملكة والتي تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة لتسهيل على العميل التصرف في الإيداع والسحب ومعرف رقم الحساب والأبيان مع تقديم خدمة التمويلات من البنك، قام مصرف الراجحي بتزويد العملاء ببطاقات مدى للحسابات الجارية في مصرف الراجحي وميز كل بطاقة عن الأخرى بشريحة إلكترونية ذكية بالإضافة إلى رقم الآيبان ورقم الحساب المكتوب بشكل واضح على ظهر البطاقة والمكون من 24 حروف، قام مصرف الراجحي بتقسيم رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) للحسابات المصرفية وبطاقات العملاء البنك.

رمز البلد حرفين sa ورمز التدقيق أيضا رقمين ورمز البنك رقمين ويتم التحديد من مؤسسة النقد. ورقم الحساب الأساسي 18رقم أو حرف وأذأ كان اقل من 18 رقم يتم أضافه أصفار.

معرفة رقم الأبيان الراجحي برقم الهويةمعرفة رقم الأبيان الراجحي من تطبيق الجوال

هيا خدمة وفرها الراجحي للعميل من خلال تحميل تطبيق على الجوال لمعرفة رقم الأبيان ويتم ذلك كالاتي:

إذا كان جوال العميل ايفون ويريد التحميل يكون من خلال التطبيق الراجحي للايفون. إذا كان هاتف العميل يعمل باندرويد يمكن تحميل تطبيق الراجحي. يتم تحميل التطبيق من خلال كلمة تثبيت وعلى حسب نوع الجوال. تسجيل الدخول بالبينات الخاصة بالحساب. يتم عرض جميع البيانات الخاصة بالحساب البنكي. يكون من ضمن البيانات رقم الأبيان. يبدأ رقم الأبيان برمز المملكة العربية السعودية.

الدخول إلى الموقع الالكتروانى لبنك الراجحي. اختيار خدمة مباشر الأفراد. تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب. في حالة عدم امتلاك حساب يتم التسجيل في الخدمات الالكتروانية. عرض تفاصيل الحساب ومنها رقم الأبيان الخاص.

الدخول الى موقع بنك الراجحى. يتم ختيار خدمة مباشر الأفراد. ويتم تسجيل الدخول. اذا كان لديك حساب ستتمكن من الدخول. ثم معرفة تفاصيل الحساب الذي يتضمن رقم الايبان.

معرفة رقم الأبيان الراجحي أون لاينمعرفة رقم الايبان الراجحى إلكترونيا

كيفية تغيير رقم الجوال في الراجحي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي. اختيار صفحة المباشر للأفراد. ثم إدخال اسم العميل وكلمة السر في الأماكن المخصصة لذلك. النقر على تسجيل الدخول والدخول إلى الملف الشخصي. يتم النقر على إشارة تعديل رقم الهاتف الجوّال. إدخال رقم الهاتف الجديد. بعد ذلك استلام رمز للهاتف الجديد ولا بُد من إدخاله. اعتماد رقم الهاتف الجوال الجديد.

والجدير بالذكر أن رقم الآيبان من الأنظمة الآمنة حيث إنها تقل فرصه التحايل على الحساب البنكي كلما أصبحت خانة الحساب في تزايد، ويعمل على عدم التأخير في الحوالات المالية أو تعطيلها فهو لا يسمح بأي فرص التدخل اليدوي حيث انه سريع في التعامل ومن الممكن قبل اتمام عملية التحويل التأكد من جميع البيانات الخاصة بالعميل حتى يتم تجنب حدوث أي خطأ، كما يمكن تجديد بطاقة الصراف الراجحي المفقودة أو انتهاء تاريخ البطاقة وهى من اهم الخدمات المقدمة من البنك للعملائه فى المملكة.

والجدير بالذكر يمكنك الحصول على رقم الايبان من خلال الذهاب إلى أقرب فرع لك واطلب من الموظف هناك رقم الآبيان الخاص بك، حيث يطلب منك رقم الهوية والإقامة الخاص بك، ومن الممكن من خلال الفرع طلب كشف حساب من الموظف ستجد رقم الآبيان الخاص بك مطبوع على كشف الحساب دون أن تطلب رقم الايبان من موظف الفرع وقد يجهل العميل في كثير من الأحيان رقم ايبان الراجحى من بين تلك الأكواد، وبذلك تتعدد طريقة الحصول على رقم الأبيان وخطوات معرفة استخراجه.