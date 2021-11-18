26 نوفمبر.. ماكرون يلتقى البابا فرانسيس فى روما

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيلتقى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الجمعة 26 نوفمبر الجارى، فى العاصمة الإيطالية روما، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسى الخارجية التى تتضمن إيطاليا وكرواتيا.





وقالت الرئاسة الفرنسية- حسبما ذكر راديو (فرنسا الدولى)، اليوم الخميس، إن هذه الزيارة هى الثانية من نوعها للرئيس الفرنسى منذ تولى البابا فرانسيس ولايته.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس ماكرون بزيارة كرواتيا أول الأسبوع المقبل قبل زيارة روما، إذ سيوقع معاهدة بين فرنسا وإيطاليا ستعزز التعاون المشترك فى مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

يذكر أنه تم طرح المشروع (هذه المعاهدة) لأول مرة عام 2018 فى عهد رئيس الوزراء الإيطالى السابق باولو جينتيلونى، ولكنها لم تبرم.