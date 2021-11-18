رئيس وزراء ماليزيا: ملتزمون بحماية كل أطفال المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب إن الحكومة الماليزية مسؤولة عن حماية جميع الأطفال فى البلاد، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم، بما يتماشى مع مفهوم "الأسرة الماليزية الكبرى".





وأضاف إسماعيل بالتزامن مع اليوم العالمى للطفل، وبحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الخميس، أن بلاده ملتزمة بتوفير الحماية لجميع الأطفال، لاسيما من الفئات الضعيفة أو ضحايا الجرائم الجنسية والعنف الأسرى. كما أشار رئيس الوزراء الماليزى إلى أن بلاده تضم ألفا و721 جريمة جنسية ضد الأطفال خلال الفترة ما بين يونيو 2020 وحتى أغسطس2021.

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