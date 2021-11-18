تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories الجديدة للجوالات وشروط تشغيل GTA V APK

لعبة GTA: Liberty City Stories ، هي أحدث لعبة مغامرات وتشويق من سلسة لعبة Grand Theft Auto والتي أصدرتها شركة ROCK STAR GAME الرائدة في صنع ألعاب الفيديو وتحديدا لعبة GTA V الأصلية. حيث أصدرت أخر إصدار لها والذي يعتبر أحدثهم وهو جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. كما تم صدور تحديثات كبيرة في هذا الإصدار من حيث التصميم وشكل الشخص الذي نقوم باللعب به داخل اللعبة. وفي الآونة الأخيرة أزداد البحث بشكل كبير عن هذا الإصدار عبر محرك البحث جوجل. وتحديدا مستخدمين الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. حيث حازت علي إعجاب الكثيرين من مستخدمي الألعاب الإلكترونية. كما تعتمد اللعبة بشكل كبير في التصميم علي إصدار Grand Theft Auto: Vice city تحديدا في شكل الأشخاص والسيارات ولكن ببعض من اللمسات في الجرافيك. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories. ومتطلبات تشغيلها بسهولة علي الجوالات الاندرويد. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories للجوالات الاندرويد

لعبة GTA V للاندرويد إصدار ليبرتي سيتي ستوريز هي أحدث إصدارت روك ستار. كما تجاوز عدد تثبيتها علي الجوالات 100 ألف مستخدم. وذلك أقل كثيرا من إصدار Grand Theft Auto: San Andreas الذي يعد الإصدار الأعظم في تاريخ اللعبة حيث قاموا عدد أكثر من المستخدمين بتثبيتها. حيث تجاوز عددهم أكثر من مليون مستخدم. وذلك نظرا لتصميم اللعبة الرائع الذي يفوق إصدارات جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز وإصدار Grand Theft Auto: Vice city. ولتثبيت GTA: Liberty City Stories يجب إتباع الخطوات التالية.

يجب الأتصال أولا من الجوال بخدمة الأنترنت.

كما يجب الدخول علي التطبيق الرسمي لجوجل بلاي.

كذلك النقر علي مربع البحث أعلي جوجل بلاي. ثم يجب أن نكتب لعبة Grand Theft Auto .

. سوف يظهر الآن جميع إصدارات GTA V APK المدفوعة في اوائل نتائج البحث. كما هناك إصدارات أخرى من اللعبة مجانية ولكن من شركات أخرى وليست شركة روك ستار صاحبة الإصدارات المدفوعة.

المدفوعة في اوائل نتائج البحث. كما هناك إصدارات أخرى من اللعبة مجانية ولكن من شركات أخرى وليست شركة روك ستار صاحبة الإصدارات المدفوعة. يجب النقر علي لعبة GTA: Liberty City Stories ثم النقر علي القيمة المقدرة للعبة من قبل شركة روك ستار والمقدرة بــ30 ريال سعودي.

ثم النقر علي القيمة المقدرة للعبة من قبل شركة روك ستار والمقدرة بــ30 ريال سعودي. كما يجب الدفع إلكترونيا عبر الطرق المتاجة في دولتك.

بعد عملية الدفع سوف يتم إظهار زر تثبيت لعبة GTA V الأصلية من جوجل بلاي.

من جوجل بلاي. الآن تم التثبيت بنجاح أستمتع باللعب والمغامرة والتشويق في عالم السرقة والجريمة.

شروط ومتطلبات جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز لعبة GTA V للاندرويد

شروط اللعبة ليست كبيرة مثل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas التي تتطلب شروط كبيرة في تشغيلها لتصميم الجرافيك عالي الجودة. بينما لعبة Grand Theft Auto ليبرتي سيتي ستوريز تتطلب متطلبات مثل إصدار Grand Theft Auto: Vice city حيث تعتبر تتطلب شروط متوسطة لتشغيلها وهذه الشروط كلتالي.

يجب أن يحتوي الجوال علي مساحة تخزين في الجوال لا تقل عن 3 جيجا بايت. كما ينصح بزيادة هذه المساحة.

كما يجب أن يحتوي الجوال علي ذاكرة عشوائية 4 جيجا لتشغيل لعبة GTA V الأصلية بسلاسة.

بسلاسة. تعمل جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز علي معالج متوسط وينصح بمعالج سناب دراجون 720 مثل إصدار Grand Theft Auto: Vice city .

علي معالج متوسط وينصح بمعالج سناب دراجون 720 مثل إصدار . كما تعمل أيضا علي معالج رسوميات متوسط أيضا.

يجب أن يكون الجوال يعمل بنظام اندرويد 11.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم بالخطوات التفصيلية كيفية تثبيت لعبة GTA: Liberty City Stories. كما أستعرضنا أيضا شروط تشغيل لعبة GTA V للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.