تمويل الشركة السعودية للتمويل يصل لـ 100 ألف ريال بدون كفيل. وهي من أهم شركات التمويل العاملة في المملكة تقدم تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدون تحويل راتب. وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أوائل الشركات التي توفر التمويل الإسلامي بالمملكة، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تمويل الأفراد برأس مال بلغ 10 مليون ريال سعودي.

تمويل الشركة السعودية للتمويل

تم افتتاح الشركة عام 1999م وهي من أوائل شركات التمويل السعودية تحت قيادة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف، وتقدم الشركة منتجات التمويل للأفراد والتمويل للأعمال بدون كفيل ولا تحويل راتب.

تمويل أفراد بدون كفيل

تقدم الشركة تمويلات شخصية تصل لـ 500 ألف ريال ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتمويل يصل لـ 100 ألف ريال بدون كفيل، وبدون تحويل راتب وهامش ربح تنافسي، ونسبة استقطاع 60%، وإمكانية السداد المبكر للتمويل أي وقت.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمكن للمقيمين الاستفادة من قيمة القرض.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 3 شهور بما في ذلك موظفي القطاع الخاص وشبه الحكومي والحكومي للسعوديين.

للمقيمين ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهرًا.سواء العاملين في القطاع الخاص أو القطاع شبه الحكومي.

كشف حساب بنكي لأخر 3 شهور.

كشف حساب بالراتب.

تعبئة طلب التمويل.

موافقة فورية على التمويل دون الحاجة لتحويل الراتب.

شروط طلب تمويل الأفرادالمستندات المطلوبة لتمويل الأفرادطلب تمويل شخصي بدون كفيل

يمكن طلب التمويل بالخطوات الآتية:

القيام بزيارة موقع الشركة لطلب التمويل. وملء البيانات الشخصية بالعميل وبيانات الاتصال ومبلغ التمويل ومعلومات عن الراتب وقطاع العمل.

أو زيارة فرع الشركة .

أو الاتصال بخدمة العملاء من خلال قنوات الاتصال الموضحة في الموقع الإلكتروني بالشركة.

تمويل شخصي بقيمة 100 ألف ريال لمدة 36 شهر هامش الربح 11.5% ومعدل الربح السنوي 21.9% والاستقطاع شهريًا 2625 ريال.

تمويل شخصي بقيمة 100 ألف ريال لمدة 60 شهر هامش الربح 10.75% ومعدل الربح السنوي 20.1%، والاستقطاع الشهري 2563 ريال.

يمكن الاستعانة بحاسبة التمويل المرفقة في موقع الشركة لحساب أي مبلغ تمويل تود الحصول عليه من الشركة.

أسعار تمويل الأفراد