عضو في لجنة الأوبئة : ثلث إصابات الأربعاء تعود لطلبة مدارس

دوت الخليج :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، إن ثلث إصابات الأربعاء تعود لطلبة مدارس، موضحا أن 173 طالبا مصابا الأربعاء من الفئة العمرية 6- 10 سنوات وبمعدل 5%، مقابل 965 إصابة من الفئة العمرية 10–17 سنة، والمجموع هو 1038 إصابة الأربعاء بين طلبة المدارس وبنسبة 33%.

وقال : إن عدد فحوص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) التي أجريت لطلبة المدارس وصلت إلى 100 ألف، مقابل إجراء 200 ألف فحص سريع.

وأوضح حجاوي أن البروتوكول المتبع يشير للبدء بالفحص السريع، وفي حال وجود إصابات تُجرى فحوص (PCR)، وقال إن "هذه الفحوصات كافية" ، وفق المملكة .

وسُجلت في الأردن، 12 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا و3317 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 901999 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة الأربعاء.