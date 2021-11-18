النمسا تدعم انضمام مقدونيا الشمالية لعضوية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير خارجية النمسا ميشائيل لينهارت محادثات مع كل من رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زاييف، ووزير خارجيتها بوجار عثمانى، حول دعم النمسا لمقدونيا الشمالية من أجل تسهيل انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبى.





جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التى قام بها وزير خارجية النمسا، اليوم الخميس إلى مقدونيا الشمالية، والتى تعد الثانية خلال أسابيع قليلة. وقال لينهارت "بالنسبة للنمسا، نرى ضرورة كبيرة فى انضمام دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبى"، مشددا على أنه يجب أن تبدأ المفاوضات سريعا.

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