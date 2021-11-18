بوتين: تحليق قاذفات الناتو قرب حدود روسيا تجاوز للخطوط الحمراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين متحدثا فى اجتماع موسع لأعضاء وزارة الخارجية الروسية: "القاذفات الاستراتيجية تحلق على مسافة 20 كيلومترا من حدودنا. من المعروف أنها تحمل أسلحة خطيرة للغاية. نعم، نحن نعبر باستمرار عن قلقنا حيال ذلك، ونتحدث عن الخطوط الحمراء. لكننا بالطبع نتفهم أن شركاءنا متفردون للغاية، ولذا فهم يتعاملون بشكل سطحى مع جميع تحذيراتنا ومحادثاتنا حول الخطوط الحمراء".
فى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، رصد طائرات استطلاع أمريكية فى منطقة البحر الأسود ومرافقة 4 طائرات للناتو فوق البحر الأسود، مشددة على أن "النشاط العدوانى" لحلف شمال الأطلسى يمثل "تهديدا" للأمن الإقليمى.
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