البحرين تدين محاولة ميليشيا الحوثى استهداف مطار أبها السعودى

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية البحرين، بشدة، محاولة ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، فى استهداف متكرر ومستمر للأعيان والمنشآت المدنية فى المملكة بما يتنافى مع القانون الدولى الإنسانى.





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