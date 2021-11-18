عاجل.. عودة خدمة الإنترنت فى السودان

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نقلا عن مصادر مطلعة، بعودة خدمة الإنترنت تدريجيا عبر كافة شركات الاتصالات.



جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نقلا عن مصادر مطلعة، بعودة خدمة الإنترنت تدريجيا عبر كافة شركات الاتصالات. وأشارت الوكالة السودانية، إلى أن خدمة الإنترنت بالسودان ظلت مقطوعة منذ الخامس والعشرون من أكتوبر الماضى.

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