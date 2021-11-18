الجيش اللبنانى يمنع استخدام طائرات الدرون فوق عدة مناطق

جدة - نرمين السيد - قررت قيادة الجيش اللبنانى منع استعمال الطائرات المسيرة عن بعد (الدرون) فوق مناطق بيروت والضاحية الجنوبية واليرزة والفياضية، وبعبدا والحازمية وعاليه وذلك يومى السبت والإثنين، القادمين الموافقين 20 و22 نوفبمر.





ويقيم الجيش اللبنانى احتفالا بعيد الاستقلال يوم الاثنين المقبل يترأسه الرئيس اللبنانى ميشال عون وبحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتى وعدد من كبار المسئولين. ويقام الاحتفال الذى يتضمن عرضا عسكريا رمزيا فى مقر وزارة الدفاع باليرزة.

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