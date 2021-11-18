نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني 2021 عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الدور الثاني 2021 ، يستر البحث في العراق عن طريقة استخراج نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني للأقسام القسم العلمية والاحيائي و التطبيقي و الأدبي و المهني. حيث من المحتمل ان تعلن وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني في كافة المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة القادمة، وحاليا يزداد البحث في العراق من قبل طلاب السادس اعدادي واوليائهم عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عن خطوات استخراج نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتائج السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني

أكدت مصادر من داخل وزارة التربية العراقية على ان تصحيح الدفاتر الامتحانية للطلاب السادس اعدادي للقسم العلمي، الأدبي، الاحيائي، التطبيقي و المهني الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني انتهت بالكامل ولم يتبقى سوى التدقيق الجيد في درجات الطلاب لكي يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على موقع الوازرة وموقع ناجح ونتائجنا، وفي الفقرة التالية سنتعرف على رابط نتائج السادس الاعدادي 2021 الذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج السادس للدور الثاني.

نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني

بعد انتشار فيروس كورونا في كافة المحافظات العراقية ومن اجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في دولة العراق أعلنت وزارة التربية العراقية عن العديد من الإجراءات الاحترازية وكذلك اتاحت العديد من المواقع الالكترونية التي يمكن من خلالها لكل طالب في الصف السادس استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الثاني عبر اتباع الخطوات المدرجة ادناه:

الدخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار نتائج السادس الإعدادي دور الثاني

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

النقر على عرض النتائج

كما يمكن الحصول على نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني عبر رابط موقع نتائجنا وموقع ناجح.

يعيش حاليا كافة الطلاب واوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد. بعد تأخر وزارة التربية العراقية في الإعلان الرسمي عن نتائج السادس الإعدادي الدور الثاني 2021 لكافة الأقسام. حيث من المرجح ان تعلن نتائج السادس الدور الثاني في محافظة “بغداد، ديالي، البصرة. الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الأنبار، صلاح الدين، ذي قار، كركوك، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة. القادسية، واسط، المثني. في الساعات القليلة القادمة.