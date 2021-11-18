أخبار اليمن : 60 طوافا بالدراجات الهوائية يصلون الحديدة قادمين من صنعاء

60 طوافا بالدراجات الهوائية يصلون الحديدة قادمين من صنعاءوصل طوافو أمانة العاصمة بالدراجات الهوائية اليوم محافظة الحديدة، بعد أن قطعوا مسافة 226 كيلو متراً من العاصمة صنعاء.

وشارك طوافو الأمانة في سباق الدراجات الهوائية في محافظة الحديدة بدءاً من مدينة باجل مروراً بكيلو 16 وصولاً إلى ساحل الكثيب السياحي بمدينة الحديدة.

يضم سباق رحلة طواف أمانة العاصمة الذي انطلق عصر أمس من العاصمة صنعاء باتجاه مدينة الحديدة، 60 دراجاً يمثلون فرع اتحاد الدراجات ومراكزه بالأمانة ضمن فعاليات ملتقى الألعاب الرياضية الذي يُدشن فعالياته اليوم بمحافظة الحديدة بإشراف وزارة الشباب والرياضة وتمويل صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

كان في استقبالهم، وفق وكالة سبأ للانباء، المدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب عبد الحميد المغربي والوكيل المساعد بوزارة الشباب كمال الشريف ومدير مكتب الشباب والرياضة بالحديدة عماد البرعي ونائب مدير مكتب الشباب بأمانة العاصمة زيد جحاف، وعدد من المسئولين بوزارة الشباب وصندوق رعاية النشء والشباب ومحافظة الحديدة.

