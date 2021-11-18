السيسي يؤكد أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية بدول المنطقة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أهمية ترسيخ المؤسسات الوطنية في دول المنطقة التي تعاني من أزمات، بهدف ملء الفراغ الذي يتيح الفرصة لنمو الإرهاب وانتشاره إلى باقي دول العالم.

وأضاف السيسي، أن هذه المحددات تمثل في مجملها ثوابت ومبادئ سياسة مصر في التعامل مع الأزمات القائمة بالمنطقة.

وجاء هذا التصريح، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، يوم الخميس، للأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته، في قصر الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأكد الرئيس المصري، في هذا الصدد، تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة ليفربول.

وثمن الأمير تشارلز الجهود التي قامت بها مصر، خلال السنوات الماضية، على صعيد التصدي للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب.

وأوضح الرئيس السيسي، أن هناك نهجا فعليا ترسخ في تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذا إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وقد أكد الأمير تشارلز اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر، في هذا الإطار، للاستفادة من تجربتها في ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعي الإيجابي الذي ينمي وعي الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، خاصةً على مستوى التعليم الجامعي والصحة، بالإضافة إلى التنسيق في موضوعات تغير المناخ، في ضوء المبادرات المتعددة التي يرعاها الأمير تشارلز في هذا المجال، إلى جانب استضافة مصر عام 2022 للدورة القادمة ال27 لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.