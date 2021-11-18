الرئيس اللبنانى يطلع على تحضيرات الانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - اطلع الرئيس اللبنانى ميشال عون من وزير الداخلية القاضى بسام مولوى على التحضيرات التى تقوم بها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية فى موعدها والمرتقبة العام المقبل، وعلى أسباب ونتائج الحرائق المتنقلة فى عدد من المناطق اللبنانية، إضافة إلى عدد من الملفات الأمنية.





جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الخميس بقصر الرئاسة ببعبدا. وقال مولوى، فى تصريحات له عقب اللقاء، إن العملية الانتخابية ستحصل فى موعدها القانونى، معتبرا أن تحديد الموعد النهائى لها يصدر بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، ويتم الاتفاق عليه ضمن المهلة القانونية. وأضاف أن كل التحضيرات للعملية الانتخابية سواء فى وزارة الخارجية، أو على صعيد التسجيل فى البعثات الدبلوماسية فى الخارج، تتم فى موعدها. وكان مجلس النواب اللبنانى قد أقر تعديلات فى قانون الانتخابات النيابية تتضمن إجراء الانتخابات النيابية فى 27 مارس المقبل، فيما تقدم تكتل لبنان القوى (الفريق السياسى لرئيس الجمهورية) أمس الأربعاء بطعن أمام المجلس الدستورى ضد التعديلات، حيث يطالب بإجرائها فى موعدها فى شهر مايو القادم.

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