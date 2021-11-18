قيس سعيد: جدول زمنى لإدخال إصلاحات على النظام السياسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أوضح سعيّد، خلال إشرافه على أعمال مجلس الوزراء، أن الأزمات التى يتم اختلاقها ترمى لإلهاء الشعب التونسى عن قضاياه الحقيقية. وشدد سعيّد على أن القضاء هو قضاء الدولة التونسية وهو مستقلّ لا سلطان عليه، مشيرا إلى إلى أن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن تجسيد ذلك إلا بقضاء عادل وقضاة فوق كل الشبهات. وتمّ فى نهاية أعمال مجلس الوزراء المصادقة على مشاريع المراسيم بعد التداول بشأنها.

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