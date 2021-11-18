الكرملين: أجلينا مواطنى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميترى بيسكوف، أن وزارة الدفاع الروسية قامت بإجلاء مواطنى دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى من أفغانستان بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدًا أن الوضع فى أفغانستان غير هادئ على الإطلاق.





وقال بيسكوف، فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "لم يكن المواطنون، الذين جرى إجلاؤهم من أفغانستان، من روسيا فقط، وإنما هناك أيضا مواطنون من بعض دول منظمة معاهدة الأمن الجماعى ومن دول أخرى". وأوضح بيسكوف أن عملية الإجلاء شملت المواطنين، الذين يحتاجون إلى مغادرة أراضى أفغانستان، مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن الوضع هناك غير هادئ وشديد التوتر". وكانت روسيا قد أجلت اليوم مئات من الراغبين فى مغادرة أفغانستان، من بينهم مواطنون روس وأوزبك وأفغان وغيرهم.

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