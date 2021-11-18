جدة - نرمين السيد - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى أن هزة بقوة 6.3 درجة وقعة على بعد 199 كم عن الساحل الجنوبى الشرقى لكوكوبو فى بابوا غينيا الجديدة اليوم الخميس.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة بقوة 6.3 درجة قبالة بابوا غينيا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.