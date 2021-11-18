من بينها دولة خليجية.. الولايات المتحدة تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحديثا حول الدول المدرجة بقائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية مؤكدة أنها لن تتنازل عن التزامها بالدفاع عن حرية الدين أو المعتقد للجميع وفي كل بلد.
وقالت الخارجية في بيان: "تقع على عاتق وزير الخارجية في كل سنة مسؤولية تحديد الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية، التي تستحق إدراج في قائمة العقوبات بموجب قانون الحرية الدينية الدولي بسبب انتهاكاتها للحرية الدينية".
وأضافت: "ندرج اليوم كلا من بورما وجمهورية الصين الشعبية وإريتريا وإيران وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكذلك باكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان في قائمة الدول التي تشكل قلقا خاصا لمشاركتها في انتهاكات ممنهجة ومستمرة وجسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها".
وتابعت الخارجية في بيانها: "نضع الجزائر وجزر القمر وكذلك كوبا ونيكاراغوا على قائمة المراقبة الخاصة للحكومات التي شاركت في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية أو تغاضت عنها".
كما أدرجت في قائمتها "حركة الشباب" و"بوكو حرام" وكذلك "هيئة تحرير الشام" والحوثيين و"داعش" فضلا عن "داعش" في الصحراء الكبرى و"داعش في غرب إفريقيا" و"جماعة نصر الإسلام والمسلمين" وطالبان في قائمة الكيانات التي تشكل قلقا خاصا".
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