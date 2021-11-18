”فايزر”.. الحكومة الأمريكية طلبت 10 ملايين عبوة من عقارنا لعلاج كورونا

أعلنت مختبرات "فايزر" أن الحكومة الأمريكية طلبت منها 10 ملايين عبوة من عقارها لعلاج كورونا بقيمة 5,29 مليار دولار، شرط "حصوله على الضوء الأخضر من السلطات الصحية" في البلاد.

وتقدمت المجموعة التي تسوق لقاحا مضادا لفيروس كورونا بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية الأسبوع الماضي إلى الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير بطلب ترخيص عاجل لهذا العلاج المنتظر.

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