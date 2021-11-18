بوتين: الغرب يتجاوز كل الحدود في البحر الأسود وعلى الناتو تقديم ضمانات...

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطورة التطورات الأخيرة في حوض البحر الأسود الذي شهد في الآونة الأخيرة تكثيفا ملموسا للأنشطة العسكرية الغربية.
وقال بوتين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس أثناء اجتماع موسع عقد في مقر وزارة الخارجية الروسية: "أما بخصوص التطورات في البحر الأسود فإنها تتجاوز كل الحدود. تحلق طائرات استراتيجية (للناتو) على مقربة 20 كلم عن حدودنا، وهي تحمل سلاحا خطيرا كما هو معروف".
وأشار الرئيس إلى أن روسيا تبلغ الغرب باستمرار مخاوفها بهذا الخصوص وتتحدث عن الخطوط الحمراء الخاصة بها، مضيفا أن موسكو تدرك أن شركاءها الغربيين يتعاملون مع هذه التحذيرات على نحو "سطحي".
وأشار بوتين إلى أن التحذيرات الروسية في الآونة الأخيرة تؤتي ثمارها وخلفت حالة من القلق لدى الغرب، مضيفا: "هناك نقطتان، أولهما هي أنه يجب أن تستمر حالتهم هذه لأطول وقت ممكن، كي لا يخطر في بالهم تأجيج نزاع لا نحتاج إليه عند حدودنا الغربية (ونحن لا نسعى إلى أي نزاعات)، والثانية هي أنه يجب طرح مسألة تقديم الناتو ضمانات أمنية ملموسة وطويلة الأمد إلى روسيا".
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