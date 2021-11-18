زيلينسكي: فرض عقوبات على 28 شخصا بينهم روس

قالت الرئاسة الأوكرانية، إن رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي صادق على حزمة أخرى من العقوبات ضد مواطنين روس.
وجاء في الوثيقة: "يدخل حيز التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الصادر في 20 أغسطس 2021، بشأن تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية الشخصية".
وذكر موقع الرئاسة الإلكتروني، أن المرسوم يطبق منذ لحظة نشره.
وتضم القائمة 28 شخصا - 23 مواطنا من روسيا وخمسة مواطنين من أوكرانيا.
ويحظر عليهم جميعا دخول أراضي أوكرانيا، ولن يتمكنوا من سحب رؤوس المال إلى خارج البلاد، ولا فتح حسابات بالعملات الصعبة في المصارف الأوكرانية، وسيتم تجميد ودائعهم.
في أغسطس الماضي، أوضح أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أن الحديث يدور عن أشخاص تعتبرهم سلطات كييف متورطين في "اضطهاد وملاحقة" الأوكرانيين في القرم.
وذكر أن القرار يستهدف مجموعة من ضباط الاستخبارات والمخابرات الذين "غرسوا وروجوا للروايات الروسية" في شبه الجزيرة ودونباس.
وبالإضافة إلى ذلك، تم التخطيط لإدراج 12 كيانا اعتباريا في القائمة، بما في ذلك قنوات تلفزيون القرم ووكالات الأنباء والمنشورات عبر الإنترنت.
وكان زيلينسكي قد وسع قائمة العقوبات آخر مرة في أوائل نوفمبر الجاري. وضم إليها 140 شخصا و 49 كيانا قانونيا، بعد اتهامهم بالمشاركة في تنظيم انتخابات مجلس الدوما في شبه جزيرة القرم ودونباس.
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