مينسك: لوكاشينكو عرض على الاتحاد الأوروبي فتح ممر لعبور ألفي مهاجر من...

أعلنت مينسك أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عرض على الاتحاد الأوروبي فتح ممر إنساني لعبور ألفين من المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا إلى أراضي التكتل.

وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا أيسمونت، للصحفيين اليوم الخميس أن نحو سبعة آلاف لاجئ يتواجدون حاليا في أراضي البلاد، منهم ألفا شخص في المخيم العشوائي الذي أقاموه عند حدود بولندا، و200-500 آخرون، حسب التقييمات المختلفة، في مناطق أخرى من الشريط الحدودي، وهم طالبو اللجوء الذين طردهم حرس الحدود البيلاروسي بالقوة بعد اجتيازهم الحدود.

وقالت أيسمونت إن لوكاشينكو في أول اتصال مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل جرى مطلع الأسبوع الجاري اقترح آلية لتسوية الأزمة تقضي بفتح الاتحاد الأوروبي ممرا إنسانيا أمام نزلاء المخيم العشوائي (ألفا شخص)، بينما يتعهد الجانب البيلاروسي بمساعدة المهاجرين الآخرين (خمسة آلاف شخص) قدر الإمكان في العودة إلى وطنهم إذا رغبوا في ذلك.

وتابعت المتحدثة أن ميركل وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها ستتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن تنظيم ممر إنساني أمام اللاجئين نزلاء المخيم العشوائي إلى ألمانيا.

ولفتت أيسمونت إلى أن الجانب البيلاروسي قد بدأ بتطبيق التزاماته بموجب هذه الاتفاقات، مشيرة إلى أن 374 مهاجرا معظمهم عراقيون غادروا مينسك إلى وطنهم اليوم على متن رحلة استثنائية سيرتها حكومة بغداد.

وأشارت المتحدثة إلى أن باقي المهاجرين يرفضون العودة إلى دولهم رفضا قاطعا ويصرون على ضرورة السماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، متعهدة بأن مينسك ستعمل على حل هذه المسألة.

وأكدت أيسمونت أن الاتحاد الأوروبي من جانبه لم يطبق أيا من التزاماته بهذا الشأن ولم يبدأ بعد محادثات على مستوى الخبراء وفقا للاتفاق المبرم بين لوكاشينكو وميركل في مكالمتهما الثانية يوم أمس.

وحملت المتحدثة السلطات البولندية المسؤولية عن استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والغاز ومواد كيميائية بحق طالبي اللجوء السلميين خلال اليومين الأخيرين، مضيفة أن لوكاشينكو في هذا الصدد أمرت الجهات المختصة في بلده بفعل كل ما يمكن من أجل المساعدة في "عودة اللاجئين إلى الوطن وتطبيق رغباتهم الأخرى".

وتابعت: "الشرط الوحيد هو رغبتهم ولم نرحل أي واحد إلى العراق أو سوريا أو دول أخرى بالقوة".