رابط منحة الزواج ليبيا 2021 عبر منصة حكومتنا وشروط وضوابط دعم منحة الزواج

رابط منحة الزواج ليبيا هو رابط تم توفيره من قبل وزارة الشباب والرياضة الليبية يعمل علي مساعدة الشباب المقبلين علي الزواج، وفي خلال الفترة الماضية قد تم غلق الرابط ، ثم تم الإعلان عن بدء تفعيل الرابط من جديد، عبر صندوق دعم الزواج ، ومن المعروف أن صندوق دعم الزواج هو صندوق قد تم تخصيصه من قبل الحكومة الليبية لتقديم الدعم النقدي للشباب والفتيات في ليبيا لمساعدتهم علي تجهيز مسكن الزوجية، وللاستقرار الاجتماعي، وقد قام عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في فعاليات احتفالية تأسيس المجلس الوطني للشباب بالإشارة إلي أنه قد استفاد عدد من الشباب والفتيات يصل إلي 50 شخصاً من الدعم ويصل إجمالي الدعم الي مليار دينار ليبي ، بمعد ل 40 ألف دينار لكل زوجين، كما تم الإشارة إلي أنه يجب توافر بعض الشروط والضوابط للتسجيل في المنحة من خلال منصة حكومتنا hakomitna.ly.

رابط منحة الزواج ليبيا وشروط التسجيل

قد قامت الحكومة الليبية الي بدء تفعيل رابط المنحة من جديد وعلي الراغبين في التسجيل في منحة الزواج التسجيل علي موقع حكومتنا بشكل إلكتروني، وذلك للعمل علي توفير الوقت والجهد علي الشباب والفتيات المقبلين علي الزواج دون الحاجة الي الذهاب الي المقار الحكومية، كما قام صندوق دعم الزواج بالإشارة إلي أنه يجب أن تتوافر بعض الشروط والضوابط للراغبين في التسجيل في المنحة وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشباب والفتيات ليبيين الجنسية فقط و ألا يحمل أي شخص منهم جنسية أجنبية.

أن يكون هذا الزواج هو الزواج الأول للزوج وان لا يكون قد سبق له الزواج من قبل.

لا يشترط فئة عمرية معينة.

يشترط تسجيل الزواج بمنظومة السجل المدني والحصول عل رقم قيد جديد.

يجب أن يقوم المتقدم بالتسجيل غن نفسه فقط وبعد المراجعة يتم تسلميه الدعم.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في المنحة

بعد أن تداولنا رابط منحة الزواج ليبيا، فيمكننا معرفة طريقة التسجيل في المنحة، حث يجب إدخال بعض البيانات المطلوبة لإتمام التسجيل في الدعم وهي كالتالي: