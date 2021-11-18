الشمالي : المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الأردنية

دوت الخليج :- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أبلغه أن الأردن سيبدأ مطلع العام المقبل، بتطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الصناعية الأردنية إلى أراضيها.

وقال المهندس الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن القرار سيسهم في دعم الصناعة الأردنية وزيادة تنافسيتها بالأسواق التصديرية وتوسيع حصتها محليا، ما يمكنها من زيادة أعمالها واستثماراتها ومنحها القدرة على توليد فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية.

واشار إلى أن المعاملة بالمثل كان من أبرز المطالب التي طرحها القطاع الصناعي منذ سنوات، وضرورة تطبيقه على الدول التي تضع عراقيل ومعيقات إدارية أمام الصادرات الأردنية التي تدخل أسواقها.