أخبار اليمن : إصابة 3 مدنيين بنيران سعودية في صعدة

إصابة 3 مدنيين بنيران سعودية في صعدةأصيب 3 مدنيين، اليوم، بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني، أن جيش العدو السعودي فتح نيرانه باتجاه المدنيين في منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح خطيرة.

وأشار المصدر إلى استمرار قوات حرس الحدود السعودي في استهداف المناطق الحدودية بالقصف المدفعي والصاروخي والأسلحة الرشاشة المتنوعة، مخلفة شهداء وجرحى.