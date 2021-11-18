إصابة 3 مدنيين بنيران سعودية في صعدة
أصيب 3 مدنيين، اليوم، بنيران الجيش السعودي في محافظة صعدة.
وأوضح مصدر أمني، أن جيش العدو السعودي فتح نيرانه باتجاه المدنيين في منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح خطيرة.
وأشار المصدر إلى استمرار قوات حرس الحدود السعودي في استهداف المناطق الحدودية بالقصف المدفعي والصاروخي والأسلحة الرشاشة المتنوعة، مخلفة شهداء وجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إصابة 3 مدنيين بنيران سعودية في صعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.