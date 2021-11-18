مقتل وإصابة 8 أشخاص فى انفجار بمصنع للأسلحة جنوب رومانيا

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام رومانية اليوم الخميس، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب أربعة آخرون إثر وقوع انفجار فى مصنع للأسلحة فى إحدى البلدات الواقعة جنوبى البلاد.





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