صور- وصول أول طائرة تقل عراقيين عالقين على حدود بيلاروسيا- بولندا إلى أربيل

جدة - نرمين السيد - وأفادت قناة "فرانس 24"، فى وقت سابق، بإقلاع أول طائرة عراقية مخصصة لإعادة المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا وعلى متنها 431 شخصا.

وبدأ العراق الخميس فى إجلاء عدد من رعاياه العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وصعد عدد من المهاجرين، وأغلبهم من أكراد العراق، على متن طائرة أقلعت من مينسك بعد ظهر الخميس متجهة إلى أربيل، فى منطقة كردستان العراق، ثم سيواصلون رحلتهم إلى بغداد.

وتقل الطائرة 431 شخصا، وفق ما أكد مسؤول دبلوماسى عراقى لوكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية فى وقت سابق إن مئات العراقيين الذين أقاموا فى خيام على مدى أسابيع على حدود بيلاروسيا مع الاتحاد الأوروبى حجزوا على رحلة الطيران العائدة إلى العراق الخميس.