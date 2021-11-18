أفادت وسائل إعلام رومانية بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 4 آخرون بانفجار في مصنع للأسلحة في إحدى البلدات جنوبي البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الرومانية أن الانفجار وقع بعد ظهر الخميس ببلدة بابيني بمقاطعة فالتشيا جنوبي البلاد، ونجم عن لغم مضاد للأفراد. وأضافت أن الضحايا كانوا ثلاثة رجال وامرأة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رومانيا.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بانفجار في مصنع للأسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.