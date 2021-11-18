التسجيل في منحة الزواج ليبيا والشروط الواجب توافرها للاستفادة من دعم المنحة

التسجيل في منحة الزواج ليبيا هو الخبر السائد الآن في ليبيا، حيث تزداد مؤشرات البحث في الفترة الحالية في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد أن قام رئيس الحكومة الليبية عبد الله الدبيبة بالإعلان عن بدء تفعيل رابط التسجيل في المنحة من جديد، فقام جميع الراغبين في التسجيل في المنحة بمتابعة الأخبار الخاصة بالدعم المادي المقدم من الحكومة الليبية، والتي تساعد الشباب في شراء العديد من متطلبات الزواج مما ييسر الأمر عليهم ويقلل الضغط والعبء المادي الذي يمر به الشباب أثناء فترة التجهيزات، وقد أشار صندوق الدعم إلي أن الشباب الذين تم تسجيلهم في الموقع في وقت سابق ، سوف يتم تلقي رسالة تنص علي التالي” نأسف لعدم إمكانيه التسجيل”، ويمكنهم الدخول ومتابعة حالة الطلب الخاص بهم عن طريق منصة حكومتنا الالكترونية حيث تم الإعلان عن تطبيق يخص المتقدمين سابقاً علي الهواتف الاندرويد وال IOS.

التسجيل في منحة الزواج ليبيا

قد صرح وزير الشباب والرياضة الليبي فتح الله الزيني إلي أن هذه المبادرة الهدف الرئيسي منها هو مساعدة الشباب في ليبيا وخاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والتيسر عليهم دون التقيد بالسن من خلال رابط منحة الزواج ليبيا، كما تم الإشارة إلي أن مقدار الدعم المقدم للأسرة الواحدة ( الزوجين المقبلين علي الزواج) تصل الي مبلغ 40 ألف دينار ليبي، وعدد الأزواج الذين تم إمدادهم بالدعم يصل إلي 50 زوج وزوجة،ولكن قبل البدء في التسجيل في موقع حكومتنا يجب معرفة بعض الشروط التي يجب توافرها في المقبلين علي الزواج وهي كالتالي:

أن يكون المقبلين علي الزواج من السباب التي تحمل الجنسية الليبية فقط.

يجب أن يقوم المواطن بالتسجيل عن نفسة فقط وبعد المراجعة يتم تسليم الدعم.

لا يشترط سن معين للتقديم.

يجب ألا يكون المتقدم متزوجاً سابقاً.

عقد الزواج في منظومة السجل المدني.

خطوات التسجيل في المنحة