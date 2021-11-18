موعد صرف وشروط استحقاق الدعم السكني 1443ھ

تقدم العديد من الجهات داخل المملكة العربية السعودية المساعدات والتسهيلات التي تساعد فئات معينة داخل المملكة العربية ومن هذه الجهات وزارة الإسكان والتنمية العقارية التي تقدم ما يعرف بالدعم السكني لمن لا يمتلك مسكن سواء كان هذا الشخص غير قادر علي العمل أو زوجة مطلقة أو أرملة وقد تم البدء في تقديم هذا الدعم عام 2017 م ونبين هنا شروط استحقاق الدعم السكني وموعد صرف الدعم للمستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم السكني 1443ھ بناء علي قرار وزارة الإسكان والتنمية العقارية يتم إيداع الأموال المخصصة للدعم السكني يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي داخل حساب المستحقين المسجلين من قبل الوزارة .

في حين يبدأ الصرف في السابع والعشرين من كل شهر كما هو مقرر . شروط استحقاق الدعم السكني 1443ھ عمر المتقدم لا يقل عن الخمسة والعشرين عام .

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

الإقامة الدائمة داخل المملكة ولم يسبق له السفر خارج المملكة لمدة عام من تاريخ التقديم علي الدعم علي الأقل .

لا يمتلك المتقدم علي الدعم أي صك من خمس سنوات .

يجب أن يكون المتقدم متزوج أو عائل لأسرة .

لم يسبق للمتقدم الاستفادة من أي دعم مقدم من قبل وزارة الإسكان والتنمية العقارية .

عدم وجود أكثر من شخص من نفس الأسرة متقدم لنفس الدعم وفي حالة وجود شخصين من نفس الأسرة متقدمين للدعم يتم إلغاء الطلبين .

عدم امتلاك أي فرد من أفراد الأسرة لسكن حكومي .

إذا كان المتقدم لديه إعاقة شديدة تمنعه عن العمل . شروط حصول المرأة علي الدعم السكني موعد صرف الدعم السكني 1443ھشروط استحقاق الدعم السكني 1443ھشروط حصول المرأة علي الدعم السكني يمكن للمرأة داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي الدعم السكني ولكن بشروط وهي إذا كانت المرأة مطلقة ومر علي طلاقها عامين وكذلك المرأة الأرملة .

إذا كانت الزوجة غير سعودية وزوجها متوفي وأبنائها الذكور أقل من خمسة وعشرين عام وهي العائل الوحيد لهم .

إذا كانت الزوجة غير سعودية وزوجها متوفي ولديها بنات فقط وهي العائل الوحيد لهم .

يمكن للزوج أن يتنازل للزوجة من اجل الاستفادة من الدعم السكني إذا كانت الزوجة تعمل والزوج متقاعد عن العمل . الوسوم

تقدم العديد من الجهات داخل المملكة العربية السعودية المساعدات والتسهيلات التي تساعد فئات معينة داخل المملكة العربية ومن هذه الجهات وزارة الإسكان والتنمية العقارية التي تقدم ما يعرف بالدعم السكني لمن لا يمتلك مسكن سواء كان هذا الشخص غير قادر علي العمل أو زوجة مطلقة أو أرملة وقد تم البدء في تقديم هذا الدعم عام 2017 م ونبين هنا شروط استحقاق الدعم السكني وموعد صرف الدعم للمستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية موعد صرف الدعم السكني 1443ھ بناء علي قرار وزارة الإسكان والتنمية العقارية يتم إيداع الأموال المخصصة للدعم السكني يوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي داخل حساب المستحقين المسجلين من قبل الوزارة .

في حين يبدأ الصرف في السابع والعشرين من كل شهر كما هو مقرر . شروط استحقاق الدعم السكني 1443ھ عمر المتقدم لا يقل عن الخمسة والعشرين عام .

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

الإقامة الدائمة داخل المملكة ولم يسبق له السفر خارج المملكة لمدة عام من تاريخ التقديم علي الدعم علي الأقل .

لا يمتلك المتقدم علي الدعم أي صك من خمس سنوات .

يجب أن يكون المتقدم متزوج أو عائل لأسرة .

لم يسبق للمتقدم الاستفادة من أي دعم مقدم من قبل وزارة الإسكان والتنمية العقارية .

عدم وجود أكثر من شخص من نفس الأسرة متقدم لنفس الدعم وفي حالة وجود شخصين من نفس الأسرة متقدمين للدعم يتم إلغاء الطلبين .

عدم امتلاك أي فرد من أفراد الأسرة لسكن حكومي .

إذا كان المتقدم لديه إعاقة شديدة تمنعه عن العمل . شروط حصول المرأة علي الدعم السكني موعد صرف الدعم السكني 1443ھشروط استحقاق الدعم السكني 1443ھشروط حصول المرأة علي الدعم السكني يمكن للمرأة داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي الدعم السكني ولكن بشروط وهي إذا كانت المرأة مطلقة ومر علي طلاقها عامين وكذلك المرأة الأرملة .

إذا كانت الزوجة غير سعودية وزوجها متوفي وأبنائها الذكور أقل من خمسة وعشرين عام وهي العائل الوحيد لهم .

إذا كانت الزوجة غير سعودية وزوجها متوفي ولديها بنات فقط وهي العائل الوحيد لهم .

يمكن للزوج أن يتنازل للزوجة من اجل الاستفادة من الدعم السكني إذا كانت الزوجة تعمل والزوج متقاعد عن العمل .

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