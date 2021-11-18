عروض هيونداي وجينسس بدون دفعة أولى حتى 500 ألف ريال بأقل قسط شهري

عروض تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة، هيونداي وجينسس وجيلي بأقل قسط شهري حيث يبحث عدد كبير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن أفضل الحلول التمويلية والترويجية ليحصل على تمويل سيارة، ويكون هذا التمويل بمبلغ مالي يقسط على أقساط شهرية، حتى لا يشعر الفرد بعبء شديد من هول المبلغ، والذي يمكن أن يؤثر على حياته وأسرته، لذلك يبحث عن عرض يقدم له سيارة أحلامه بأقل قسط شهري، ويكون التمويل بمزايا عديدة، وهناك أفضل العروض التمويلية المقدم من أحدى البنوك الموثقة للبنك المركزي السعودي، ويصل المبلغ التمويلي حتى 500 ألف ريال.

يقدم لك بنك البلاد أفضل عروض التمويل لأقوى وأفضل السيارات داخل المملكة العربية السعودية للأفراد، تمويل شخصي حتى مليوني ريال، بتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا العرض متوفر حتى نهاية شهر ديسمبر2021، عروض سيارات 2022 بدون دفعة أولى، للعديد من السيارات مثل هيونداي، جيلي، جينسس، بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية، كما أن التمويل بهامش ربح تنافسي، وتأمين شامل على السيارة داخل العرض، التمويل من خلال شركة الوعلان وبنك البلاد لتأجير السيارات، والتمويل متاح للعملاء حتى سن 70 عاما، أي متاح للمتقاعدين الحصول عليه.

يتميز التمويل من بنك البلاد على عدة مزايا من أهمها أنه متوافق مع أحكام الشريعة، تمويل سداد المديونية 2 مليون ريال، ويصل حتى 5 سنوات للسداد، والموافقة الفورية من أول مقابلة، كما أن التمويل متاح للسعوديين والغير سعوديين، سيارة للعاطلين عن العمل، ووفق بعض الإجراءات والشروط فيمكنك أن تحصل على التمويل بدون كفيل أو بكفيل، كما يمكنك أن تحصل على ثلاث سيارات في تمويل واحد، أو وفق ما تحب، فلك حق اختيار سيارتك الشخصية، كما يمكنك أن تتنازل عن سيارتك إلى عميل أخر، والحصول على السيارة بدون دفعة أولى.

يجب أن يكون لك حساب جاري في بنك البلاد.

يجب أن لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 70 عاما مع أخر موعد لسداد قسط التمويل.

أن تكون على رأس العمل ويكون القطاع الخاص أو الحكومي تابع لدى بنك البلاد أو معتمد من خلاله.

الرسوم الإدارية 1% من قيمة التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل ولكن هناك عروض تمويلية تكون بدون رسوم إدارية.

يجب أن تقم بتقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة من جواز السفر للمقيم، وصورة من رخصة القيادة سارية المفعول، وأن تقم إذا أردت بتحويل الراتب إلى البنك بتعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات، عروض تمويل سيارات هيونداي وجينسس وجيلي، وعرض سعر السيارة، وخطاب تحويل الراتب، وإذا أردت أن لا يتم تحويل الراتب بدون ضامن، فيجب أن تقم بفتح حساب جاري لدى البنك، وتقديم كشف أخر ثلاثة رواتب ومختومين، وتقديم أثبات السكن، وكروكي للعمل والسكن.