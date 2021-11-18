أخبار اليمن : موجة برد قارس تضرب 11 محافظة.. استعدّوا

موجة برد قارس تضرب 11 محافظة.. استعدّوانـبـّه المركز الوطني للأرصاد المواطنين من تدني درجات الحرارة الصغرى في المحافظات الجبلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

كما نبه المركز في نشرته الجوية، كبار السن والمرضى والأطفال وطلبة المدارس والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر، والمزارعين من آثار الأجواء الباردة.

وتوقع المركز طقساً صحواً وبارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء والمناطق المرتفعة من محافظات أبين، لحج، الضالع، إب وغرب الجوف ومأرب.

ومن المتوقع أن يكون الطقس نهاراً صحواً إلى غائم جزئياً وتكوّن خلايا متفرقة من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهر.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار خفيفة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، غرب عمران، ريمة وإب في فترة ما بعد الظهيرة.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة على باب المندب وجنوب الساحل الغربي وأقصى سرعة لها 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وحسب المركز سيكون الطقس في المناطق الصحراوية صحواً بشكل عام، جافاً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

وسيشهد أرخبيل سقطرى طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة الشدة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تصل إلى 18 عقدة.