أخبار اليمن : 182 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

182 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 182 خرقاً لوقف إطلاق النار ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات زحف في حيس ومحاولة تسلل تم إفشالها و43 خرقاً بقصف مدفعي و67 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار إلى تحليق 33 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا و39 طائرة تجسسية في أجواء الجاح، الفازة وحيس والجبلية.