البحرين تبحث مع مجلس التعاون الخليجى جهود تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى وزير الخارجية البحرينى رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح الحجرف، اليوم الخميس، مسيرة العمل الخليجى المشترك ومساراتها المتعددة، والجهود التى تبذل لتعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات لما فيه تحقيق الأهداف والإنجازات المنشودة نحو مزيد من الترابط والتكامل.





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