أبو ردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت أكثر من سابقاتها فى عمليات القتل

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطينى يواجه سلسلة من الحكومات الإسرائيلية المُدمرة لأى محاولة لإنقاذ عملية السلام.





وأضاف أبو ردينة، فى تصريح صحفى، أن حكومة الاحتلال الحالية تمادت أكثر من سابقاتها فى عمليات القتل اليومية وجرائم الحرب، التى ستكون لها عواقب وخيمة، لذا عليها مراجعة سياساتها العنصرية والتى لن تمر دون حساب.

وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تملك كافة الوسائل القانونية للذهاب للمحافل الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية عن جرائمها التى تخرق بها القانون الدولى، الأمر الذى لن يؤدى إلى سلام واستقرار ولا ازدهار فى المنطقة بأكملها.

وأدان قرار إسرائيل نقل وزاراتها ومؤسساتها وشركاتها إلى القدس المحتلة، مشددًا على أن كل خطوة تقوم بها حكومة الاحتلال فى القدس مرفوضة ومدانة وغير شرعية.

وطالب الإدارة الأمريكية بالمُسارعة فى تحويل تصريحاتها الإيجابية إلى أفعال على الأرض بشأن حل الدولتين واعتبار الاستيطان غير شرعى، ونقل القنصلية إلى القدس، لا سيما وأن الأمور غاية فى الخطورة، وغير قابلة للاحتمال وتسير باتجاه صعب.

وأشار أبو ردينة إلى أنه يُجرى العمل بشكل جاد لوضع آليات لتنفيذ خطاب الرئيس إلى جانب لقاءات قيادية مستمرة وحوارات مع كافة فصائل منظمة التحرير بالخصوص، إضافة إلى اجتماع قريب للمجلس المركزى، لتأسيس العمل على الساحة الدولية والمحلية فى المرحلة المقبلة الحاسمة، التى قد تكون مفترق طرق.

وشدد على أن لقاء الرئيس الفلسطينى مع المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة تمحور وبشكل مركز على أن انتهاكات سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية، وأى محاولة لترحيل المقدسيين وتغيير الوضع القائم لن تؤدى إلا لتدهور الأوضاع، وتقويض حل الدولتين الذى أعلنت الإدارة الأميركية اعترافها والتزامها به.

وأوضح أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أكد للمندوبة الأمريكية عدم القبول باستمرار الوضع كما هو عليه الآن، وعلى الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية أن يتحملا المسؤولية، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطينى طالب المندوبة خلال اللقاء بتنفيذ كافة تصريحات الإدارة الأمريكية الأخيرة عقب اتصاله مع الرئيس بايدن.