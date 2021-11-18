أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف 6 محافظات بـ48 غارة

دوت الخليج -

طيران العدوان يقصف 6 محافظات بـ48 غارة

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات صنعاء ومأرب والجوف والحديدة وتعز وذمار. طيران العدوان يقصف 6 محافظات بـ48 غارةعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة غارات جوية على محافظات صنعاء ومأرب والجوف والحديدة وتعز وذمار. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة منطقة جربان بمديرية سنحان بصنعاء، و24 غارة مديرية صرواح و11 غارة مديرية الجوبة بمأرب، وغارتين مديرية خب والشعف في الجوف. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 7 غارات على مديرية حيس بالحديدة، وغارتين على مطار تعز، وغارة على مزرعة أحد المواطنين في منطقة سامة بمديرية ميفعة عنس في ذمار.



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