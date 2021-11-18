أميركا تفرض عقوبات على القيادي الحوثي صالح الشاعر

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، فرض عقوبات على القيادي بمليشيات الحوثي، صالح مسفر الشاعر الذي يقود منظمة للدعم اللوجستي العسكري يهيمن عليها الحوثيون.
ونقلت رويترز عن بيان الخزانة الأميركية "خالد مسفر الشاعر أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات في اليمن تقدر بأكثر من 100 مليون دولار مستخدما مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة بما يشمل الابتزاز".
وفي مايو الماضي، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على اثنين من المسؤولين العسكريين في ميليشيات الحوثي، وذلك في مواجهة هجوم تشنه الحركة المتحالفة مع إيران للسيطرة على محافظة مأرب اليمنية الغنية بالغاز.
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