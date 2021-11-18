إيطاليا: قادرون على لعب دور الجسر بين أوروبا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويرينى اليوم الخميس إن بلاده قادرة على لعب دور الجسر بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لخلق تعاون أوسع وأكثر شمولاً، لصالح النمو العام للنظام الصناعى الذى يجب أن يعتمد عليه حلف الناتو والاتحاد الأوروبى.





وأوضح جويرينى فى كلمته خلال المنتدى الصناعى للناتو، إن إيطاليا تلتزم بتعزيز التطور التكنولوجى والقدرة التنافسية اللازمين لمواصلة المشاركة بنشاط فى البرامج الأكثر تقدمًا وابتكارًا، والتى يتم الترويج لها مع الحلفاء والاصدقاء. وأشار الوزير -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية- إلى التعاون الصناعى المهم الذى أقامته الشركات الإيطالية العاملة على المستوى العالمى، مثل ليوناردو، فينكانتييرى، إيفيكو، (Mbda) إيطاليا، إيليترونيكا وبيريتّا مع نظيراتها الرائدة فى أوروبا، أمريكا وبريطانيا، مشددا على أن الحكومة والبرلمان الإيطاليين بنظرها بعين الاهتمام إلى الالتزام الذى تم التعهد به، اختارا المشاركة، على الرغم من الأزمة، بزيادة ميزانية الدفاع للعامين الحالى والمقبل، بهدف تثبيت اتجاه النمو من خلال استثمارات معينة ودائمة فى الابتكار والتنمية والتعاون الصناعى.

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