شروط منحة الزواج ليبيا 2021 عبر منصة حكومتنا || هنا طريقة التسجيل وتعليمات صندوق دعم الزواج

شروط منحة الزواج ليبيا طريقة التسجيل للحصول على منحة الزواج في ليبيا، رابط منظومة منصة حكومتنا الليبية شروط وضوابط منحة الزواج من صندوق دعم الزواج، كيف أحصل على 40 ألف دينار منحة الزواج، كل هذه الكلمات والتساؤلات سوف نجيب عنها من خلال هذا المقال عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، أعلنت وزارة الشباب والرياضة الليبية عن المبادرة لمساعدة الشباب في تكاليف الزواج، ووضعت الحكومة الليبية عدة ضوابط للحصول على المنحة من أهمها أن يكون الزوج والزوجة ليبية الجنسية، ولا يصرف الدعم في حال أن كان أحدى الزوجين غير ليبي.

شروط منحة الزواج ليبيا 2021

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن شروط الحصول على المنحة تتلخص في النقاط التالية.

الزوج والزوجة يكون جنسيتهم ليبية وفي حال أن كان أحد الزوجين يحمل جنسية أجنبية لا يحصل على الدعم.

تسجيل عقد الزواج بمنظومة السجل المدني والحصول على رقم قيد جديد.

يشترط أن يكون الزاج الأول للزوج ولا يكون الزواج الثاني أو الثالث.

التسجيل عن النفس فقط ولا يجب أي شخص يقوم بالتسجيل لشخص أخر.

مطابقة البيانات المسجلة مع بيانات السجل المدني الليبي.

طريقة التسجيل في منحة الزواج الليبية

الدخول على رابط منصة حكومتنا الليبية. تسجيل البيانات المطلوبة ” الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، البلدية”. الضغط على إرسال الطلب وبذالك يتم التسجيل الإلكتروني لطلب المنحة.

أهداف صندوق دعم الزواج الليبية

يهدف صندوق دعم الزواج في مساعدة الشباب المقبل على الزواج في تحمل تكاليف الزواج من خلال دعمه بمبلغ 40 ألف دينار ليبي مناصفة بين الزوج والزوجة، عمل سلم مجتمعي من خلال الزواج الذي يعتبر أمن قومي ويحقق السلم المجتمعي المنشود، تقديم الدعم المالي للشباب للمساعدة في الزواج.

شروط منحة الزواج ليبيا

تعمل الحكومة الليبية على حل مشاكل الشباب، من خلال مساعدتهم للحصول على فرص عمل تحقق لهم دخل مناسب، ولم تحدد الحكومة سن معين لتقديم الدعم للمقبلين على الزواج، ولكن حددت فقط أن يكون الزوجين ليبيين، ومنذ أن تم تفعيل رابط التسجيل والموقع يستقبل ألاف الطلبات يومياً، من الشباب الراغب في الحصول على الدعم.