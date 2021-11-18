وزير الداخلية اللبنانى: أغلب الحرائق التى شهدتها البلاد مفتعلة

جدة - نرمين السيد - قال وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى إن الحرائق التى شهدها لبنان مؤخرا أغلبها مفتعلة وتركت خسائر كبيرة، موضحا أن الحرائق توزعت على كافة الأراضى اللبنانية، وأخطرها فى الجنوب.





وأضاف فى تصريح له اليوم الخميس، أنه سيتابع التحقيقات بجدية للكشف عن مفتعلى الحرائق، مؤكدا أن لدى الوزارة معلومات وتسجيلات وصور، تتابعها الأجهزة الأمنية المختصة وسيكون هناك نتيجة للتحقيقات. وأوضح أن الحكومة سترفع إلى مجلس النواب مشروع قانون لزيادة العقوبات على مفتعلى الحرائق، معتبرا أن هذا الموضوع خطر للغاية. وجدد مولوى الشكر لمتطوعى وعناصر الدفاع المدنى، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ما يلزم لتطبيق القانون كى ينال المتطوعون حقوقهم بالدفاع المدنى بالتثبيت ضمن مسابقة محدودة.

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