ألمانيا: نخطط لزيادة القيود على المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم، أن ميركل أعلنت عن ذلك فى أعقاب اجتماع حكومى تناول الأزمة.
وأشارت القناة إلى أن المناطق الألمانية التى يوجد بها 3 مصابين بكورونا لكل 100 ألف من السكان، لن يتمكن من الوصول إلى الأماكن العامة مثل المطاعم إلا الأشخاص الذين تم تلقيحهم والذين تعافوا من الفيروس.
يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى ألمانيا تخطى 5 ملايين شخص.
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