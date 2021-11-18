الرئيس الأمريكى: نبحث مقاطعة أولمبياد الصين دبلوماسيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت ذلك "قناة الحرة الأمريكية"، مساء اليوم الخميس. يأتى هذا فى وقت كانت قد أعلنت فيه وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستفرض "مقاطعة دبلوماسية" على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة فى فبراير المقبل فى الصين، وذلك احتجاجا منها على انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

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