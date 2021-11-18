تعد مؤسسة الوليد الخيرية من المؤسسات المهمة داخل السعودية حيث تقدم دعم مادي، ومساعدات أخرى لأصحاب الدخل المحدود لمساعدتهم في عيش حياة كريمة حيث وضعت المؤسسة شرط أساسي للحصول على الدعم، وهو أن يكون الشخص المستفيد مُسجل في المؤسسة، وقد تصدرت تساؤلات المواطنين داخل المملكة عن كيفية التسجيل للحصول على المساعدات المقدمة ولذلك خلال هذا المقال نوضح لك طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية وكيف يمكنك الحصول على هذا الدعم.طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية
يمكنك التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية بشكل إلكتروني وذلك للحصول على الدعم المادي الذي تتيحه تلك المؤسسة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومن ثم تسجيل حساب جديد.
- عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة ويرجى التأكد من صحة البيانات الشخصية المُدخلة.
- الخطوة التالية هو إكمال التسجيل عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وتنشيط الحساب.
- بعد ذلك تكون قد انتهيت من إنشاء حساب على موقع تويتر ليصلك من خلاله رسالة نصية تستخدمها في الدخول على مؤسسة الوليد بن طلال.
- للتسجيل في المؤسسة بهدف الحصول على مساعدات مالية قم بإدخال جميع بياناتك الشخصية المطلوبة والنقر على تسجيل الدخول بشرط امتلاك حساب تويتر خاص بك.
تقدم المؤسسة وحدات سكنية وسيارات جديدة للمستحقين وقيدت الحصول على هذه المساعدات توافر بعض الشروط الرئيسية لدى المتقدم من خلالها يمكن تحديد هل هو مؤهل للحصول على الدعم أم لا، والتي تتمثل فيما يلي:
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- في حالة كان المبلغ الشهري للأسرة أقل من المطلوب يتم تقديم مساعدات مالية بدلا من الوحدات السكنية.
- يجب ألا يمتلك المتقدم سيارة خاصة به أو عقار سكني موثق باسمه.
- الوحدة السكنية التي تقدمها المؤسسة ليست للبيع أو للإيجار وسوف يمضي المستفيد إقرار بذلك عند استلامها.
- التسجيل في البرنامج مرة واحدة، ولن يتم السماح بالتسجيل في المؤسسة مرة أخرى.
الوسوم
تعد مؤسسة الوليد الخيرية من المؤسسات المهمة داخل السعودية حيث تقدم دعم مادي، ومساعدات أخرى لأصحاب الدخل المحدود لمساعدتهم في عيش حياة كريمة حيث وضعت المؤسسة شرط أساسي للحصول على الدعم، وهو أن يكون الشخص المستفيد مُسجل في المؤسسة، وقد تصدرت تساؤلات المواطنين داخل المملكة عن كيفية التسجيل للحصول على المساعدات المقدمة ولذلك خلال هذا المقال نوضح لك طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية وكيف يمكنك الحصول على هذا الدعم.طريقة التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية
يمكنك التسجيل في مؤسسة الوليد الخيرية بشكل إلكتروني وذلك للحصول على الدعم المادي الذي تتيحه تلك المؤسسة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ومن ثم تسجيل حساب جديد.
- عليك إدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة ويرجى التأكد من صحة البيانات الشخصية المُدخلة.
- الخطوة التالية هو إكمال التسجيل عن طريق الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، وتنشيط الحساب.
- بعد ذلك تكون قد انتهيت من إنشاء حساب على موقع تويتر ليصلك من خلاله رسالة نصية تستخدمها في الدخول على مؤسسة الوليد بن طلال.
- للتسجيل في المؤسسة بهدف الحصول على مساعدات مالية قم بإدخال جميع بياناتك الشخصية المطلوبة والنقر على تسجيل الدخول بشرط امتلاك حساب تويتر خاص بك.
تقدم المؤسسة وحدات سكنية وسيارات جديدة للمستحقين وقيدت الحصول على هذه المساعدات توافر بعض الشروط الرئيسية لدى المتقدم من خلالها يمكن تحديد هل هو مؤهل للحصول على الدعم أم لا، والتي تتمثل فيما يلي:
- أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- في حالة كان المبلغ الشهري للأسرة أقل من المطلوب يتم تقديم مساعدات مالية بدلا من الوحدات السكنية.
- يجب ألا يمتلك المتقدم سيارة خاصة به أو عقار سكني موثق باسمه.
- الوحدة السكنية التي تقدمها المؤسسة ليست للبيع أو للإيجار وسوف يمضي المستفيد إقرار بذلك عند استلامها.
- التسجيل في البرنامج مرة واحدة، ولن يتم السماح بالتسجيل في المؤسسة مرة أخرى.
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